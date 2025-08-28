Sorteggio Champions League: Napoli con City e Chelsea. Inter con Arsenal e Liverpool

Dall’urna di Monte Carlo sono uscite le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus nella fase campionato. Prime partite il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest.

Ecco le avversaie delle italiane. Inter (1^ fascia), Atalanta e Juventus (2^) e Napoli (3^) che hanno conosciuto le proprie avversarie nelle partite da settembre a gennaio.

Di seguito tutti gli accoppiamenti

Champions, le avversarie delle italiane

INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)

Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori) ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)

Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori) JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa),Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)

Borussia Dortmund (casa),Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori) NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)

IL SORTEGGIO COMPLETO

Bayern Monaco, affronterà: Chesea (C), Psg (T), Bruges (C), Arsenal (T), Sporting (C), Psv (T), Union SG (C), Pafos (T).

Chelsea, affronterà: Barcellona (C), Bayern Monaco (T), Benfica (C), Atalanta (T), Ajax (C), Napoli (T), Pafos (C), Qarabag (T).

Real Madrid, affronterà: Manchester City (C), Liverpool (T), Juventus (C), Benfica (T), Marsiglia (C), Olympiacos (T), Monaco (C), Kairat Almaty (T).

INTER, affronterà: Liverpool (C), Borussia Dortmund (T), Arsenal (C), Atletico Madrid (T), Slavia Praga (C), Ajax (T), Kairat Almaty (C), Union SG (T).

Borussia Dortmund, affronterà: Inter (C), Manchester City (T), Real Madrid (C), Juventus (T), Bodo Glimt (C), Tottenham (T), Athletic Bilbao (C), Copenaghen (T).

Liverpool, affronterà: Real Madrid (C), Inter (T), Atletico Madrid (C), Eintracht (T), Psv (C), Marsiglia (T), Qarabag (C), Galatasaray (T).

Barcellona, affronterà: Psg (C), Chelsea (T), Eintracht (C), Bruges (T), Olympiacos (C), Slavia Praga (T), Copenaghen (C), Newcastle (T).

Psg, affronterà: Bayern Monaco (C), Barcellona (T), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (T), Tottenham (C), Sporting Lisbona (T), Newcastle (C), Athletic Bilbao (T).

Manchester City, affronterà: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (T), Napoli (C), Bodo Glimt (T), Galatasaray (C), Monaco (T).

——

Bayer Leverkusen, affronterà: Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen.

Arsenal, affronterà: Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.

ATALANTA, affronterà: Chelsea (C), Psg (T), Bruges (C), Eintracht (T), Slavia Praga (C), Marsiglia (T), Athletic Bilbao (C), Union SG (T).

Benfica, affronterà: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.

Bruges, affronterà: Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty.

Eintracht, affronterà: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag.

JUVENTUS, affronterà: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Benfica (C), Villarreal (T), Sporting Lisbona (C), Bodo Glimt (T), Pafos (C), Monaco (T).

Atletico Madrid, affronterà: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray.

Villarreal, affronterà: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghen, Pafos.

——

Marsiglia, affronterà: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle.

Tottenham, affronterà: Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.

NAPOLI, affronterà: Chelsea (C), Manchester City (T), Eintracht (C), Benfica (T), Sporting Lisbona (C), Psv (T), Qarabag (C), Copenaghen (T).

Bodo Glimt, affronterà: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray.

Sporting Lisbona, affronterà: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.

Psv, affronterà: Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle.

Ajax, affronterà: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag.

Slavia Praga, affronterà: Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos.

Olympiacos, affronterà: Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat Almaty.

——

Copenaghen, affronterà: Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag.

Monaco, affronterà: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos.

Galatasaray, affronterà: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht, Bodo Glimt, Ajax, Union SG, Monaco.

Union SG, affronterà: Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle, Galatasaray,

Qarabag, affronterà: Chelsea, Liverpool, Eintracht, Benfica, Ajax, Napoli, Copenaghe, Athletic Bilbao.

Athletic Bilbao, affronterà: Psg, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle.

Newcastle, affronterà: Barcellona, Psg, Benfica, Bayer Leverkusen, Psv, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG.

Pafos, affronterà: Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.

Kairat Almaty, affronterà: Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olympiacos, Sporting Lisbona, Pafos, Copenaghen.

LE 36 SQUADRE PARTECIPANTI DIVISE PER FASCE

FASCIA 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona

FASCIA 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Bruges

FASCIA 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia

FASCIA 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat