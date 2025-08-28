Il Benfica batte il Fenerbahce e stacca il pass alla prossima Champions League

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Agosto 28, 2025
scritto daRedazione

Il quadro della prossima Champions league è completo.

Il Benfica spegne i sogni del Fenerbahce di José Mourinho: i portoghesi, dopo lo 0-0 dell’andata, vincono 1-0 al ritorno in casa. Tutto facile per il Bruges, che travolge 6-0 i Rangers e avanza con il complessivo di 9-1. Il Copenaghen elimina il Basilea (2-0 al ritorno dopo l’1-1 dell’andata), mentre il Qarabag ha la meglio sul Ferencvaros (complessivo di 5-4).

I Risultati e marcatori:

BENFICA – FENERBAHCE 1-0 (andata0-0)

Reti: 35′ Akturkolu

COPNAGHEN -BASILEA 2-0 (andata 1-1)

Reti Cornelius (46’) e Moukoko (84’ su rigore).

BRUGES – RANGERS 6-0 (andata 1-3)

Reti di Tresoldi (5’), Vanaken (32’), Seys (41’ e 45’), Stankovic (47’) e Tzolis (50’).

QARABAG- FERENCVAROS 2-3 (andata 3-1)

Reti:Andrade (25’) e Zoubir (45’)

Agosto 28, 2025
scritto daRedazione
