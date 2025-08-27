Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Buffon: " Donnarumma è un punto di forza della Nazionale"
Sinner , buona la prima agli Us Open
Us Open, Musetti al secondo turno. Arnaldi sconfitto Cerendolo

Sinner , buona la prima agli Us Open

Agosto 27, 2025
scritto daRedazione

Il ceco Vit Kopriva, numero 89 al mondo, bettuto nettaente dall’altoatesino all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meado con un secco 6-1, 6-1, 6-2 in un’ora e 38 minuti

“E’ stato bello tornare qui per l’ultimo slam dell’anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà”, ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria. Nessun problema nemmeno per quel cerotto alla mano mostrato durante il match: “Non c’é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni”, ha aggiunto poi Sinner a Sky.

Agosto 27, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Buffon: " Donnarumma è un punto di forza della Nazionale"

Agosto 26, 2025
Articolo successivo

Us Open, Musetti al secondo turno. Arnaldi sconfitto Cerendolo

Agosto 27, 2025

Recommended for You