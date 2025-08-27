Sinner , buona la prima agli Us Open

Il ceco Vit Kopriva, numero 89 al mondo, bettuto nettaente dall’altoatesino all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meado con un secco 6-1, 6-1, 6-2 in un’ora e 38 minuti

“E’ stato bello tornare qui per l’ultimo slam dell’anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà”, ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria. Nessun problema nemmeno per quel cerotto alla mano mostrato durante il match: “Non c’é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni”, ha aggiunto poi Sinner a Sky.