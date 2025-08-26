Buffon: ” Donnarumma è un punto di forza della Nazionale”

Gigio? Aspetto di vederlo e parlarci a quattr’occhi che è molto meglio. So che il ct lo ha già sentito svariate volte e hanno parlato di ciò che può essere il futuro e determinate scelte. Donnarumma rappresenta e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale”: lo dice il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon alla presentazione della Supercoppa Primavera a Milano, dopo le vicissitudini del portiere azzurro col Psg.