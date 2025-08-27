Us Open, Musetti al secondo turno. Arnaldi sconfitto Cerendolo

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Agosto 27, 2025
Redazione

Lorenzo Musetti passa al secondo turnoi agli Us Open. Il tebbista toscano ha battuto in quattro set, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37) con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin. Esce di scena al primo turno Matteo Arnaldi, sconfitto al quinto set dall’argentino Francisco Cerundolo che si si è imposto 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Avanti due set, Arnaldi ha poi subito il ritorno dell’argentino (testa di serie n.19,) che ha recuperato e ribaltato il risultato, qualificandosi per il secondo turno.

Agosto 27, 2025
Redazione
