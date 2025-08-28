Massio Moratti ricoverato all’ospedale Humanitas

La causa, una polmonite. Intubato, ma non è in condizioni critiche

Sono ore di apprensione per Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter, che lo scorso maggio ha festeggiato gli ottant’anni con una festa a sorpresa organizzata dai cinque figli e dalla moglie Milly, è ricoverato presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Sulle sue condizioni viene mantenuto il massimo riserbo. Secondo quanto si apprende in ambienti sportivi milanesi, non sarebbe in condizioni critiche; la situazione rimane comunque seria dopo che i sanitari lo hanno intubato perché faticava a respirare autonomamente.