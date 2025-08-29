Sorteggeio Europa League. Le avversarie di Roma e Bologna

Dopo quello della Champions League , oggi a Montecarlo è stato effettuato il sorteggio della fase campionato di Europa League:
la Roma ha pescato Lille e Rangers dalla prima fascia, giocherà anche contro Nizza e Stoccarda. Il Bologna affronterà Aston Villa, Celtic e Friburgo. In Conference League la Fiorentina dovrà vedersela con il Rapid e la Dinamo Kiev, evitato il Crystal Palace
Europa League, le avversarie delle italiane
- ROMA: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)
- BOLOGNA: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)