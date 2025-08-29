Conference League , tutti i risultati

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 29, 2025
scritto daRedazione

I risultati dei match di ritorno spareggi Conference League

(in neretto le squadre qualificate al prossimoturno)

RFS-HAMRUN 2-2 (TOT. 2-3) 

DIFFERDANGE-DRITA 0-1 (TOT. 2-3) 

NOAH-LJUBLJANA 3-2 (TOT. 7-3) 

BRONDBY-STRASBURGO 2-3 (TOT. 2-3) 

AEK-ANDERLECHT 2-0 (TOT. 3-1) 

CRAIOVA-BASAKSEHIR 3-1 (TOT. 5-2) 

FREDRIKSTAD-CRYSTAL PALACE 0-0 (TOT. 0-1) 

OSTRAVA-CELJE 0-2 (TOT. 0-3) 

ARDA-RAKOW 1-2 (TOT. 1-3) 

AZ ALKMAAR-LEVSKI SOFIA 4-1 (TOT. 6-1) 

SK RAPID-GYOR 2-0 (TOT. 3-2) 

RAYO VALLECANO-NEMAN 4-0 (TOT. 5-0) 

BESIKTAS-LAUSANNE 0-1 (TOT. 1-2) 

RIGA-SPARTA PRAGA 1-0 (TOT. 1-2) 

CLUJ-HACKEN 1-0 (TOT. 3-7) 

OMONIA-WOLFSBERGER 6-5 DCR (TOT. 8-7)

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione
