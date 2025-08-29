Conference League , tutti i risultati

I risultati dei match di ritorno spareggi Conference League
(in neretto le squadre qualificate al prossimoturno)
RFS-HAMRUN 2-2 (TOT. 2-3)
DIFFERDANGE-DRITA 0-1 (TOT. 2-3)
NOAH-LJUBLJANA 3-2 (TOT. 7-3)
BRONDBY-STRASBURGO 2-3 (TOT. 2-3)
AEK-ANDERLECHT 2-0 (TOT. 3-1)
CRAIOVA-BASAKSEHIR 3-1 (TOT. 5-2)
FREDRIKSTAD-CRYSTAL PALACE 0-0 (TOT. 0-1)
OSTRAVA-CELJE 0-2 (TOT. 0-3)
ARDA-RAKOW 1-2 (TOT. 1-3)
AZ ALKMAAR-LEVSKI SOFIA 4-1 (TOT. 6-1)
SK RAPID-GYOR 2-0 (TOT. 3-2)
RAYO VALLECANO-NEMAN 4-0 (TOT. 5-0)
BESIKTAS-LAUSANNE 0-1 (TOT. 1-2)
RIGA-SPARTA PRAGA 1-0 (TOT. 1-2)
CLUJ-HACKEN 1-0 (TOT. 3-7)
OMONIA-WOLFSBERGER 6-5 DCR (TOT. 8-7)