Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3

Inizia benissimo la nuona avventura della Viola nei preliminari Conference league. La squadra allenata da Pioli supera infatti 3-0 igliucraini del Polissya ’Zhytomyr sul campo neutro dFutbalTatran Arena di Prešov, in Slovacchia.

La Fiorentina passa subito in vantaggio : 8′ Kean calcia dal limite , la palla centra la base del pao e il portire Kudryk in tutto tocca la palla con la schiena che finisce in rete. La reazione del Polissya è immediata : De Gea sale in cattedra con un grande intervento su colpo di testa ravvicinato da parte di Filippov. Evitato di subire il pareggio la Fiorentina raddoppia al 32′ con Gosens , il tedesco bravo a concludere con il mancino a centro area un’altra azione avviata da uno scatenato Kean sulla destra.L’attaccante viola viene poi espulso per reazione al 44’ e salterà quindi il ritorno (il 28 agosto al Mapei Stadium).nella rirpesa la Viola in dieci , riesce a colpire per la terza volta: (69′), Gudmundsson: riceve palla da Ndour e si invola sulla sinistra, battendo poi Kudryk con un tiro sotto le gambe . La Fiorentina controlla grazie all’ampio vantaggio, il Polissya si rende pericoloso al 90′ , con Gayduchyk, De Gea è ancora pronto a difendere la sua porta. Un’ampio vantaggio per l Viola da difendere nel match di ritorno in programma ritorno in programma giovedì 28 agosto al Mapei Stadium, sezna Kean che rimnedierà una squalifica di auna , o due giornate



IL TABELLINO

POLISSA ZHYTOMYR-FIORENTINA 0-3

Polissya Zhytomyr (4-3-3): Kudryk ; Kravchenko , Chobotenko (38’ st Joao Vialle ), Sarapii (38’ st Beskorovaynyi ), Korniichuk (15’ st Goncalves ); Lednev , Babenko , Andryievskiy (31’ st Talles Costa ); Hutsuliak , Filippov (15’ st Gayduchyk ), Nazarenko . A disp.: Karaman, Mykytyuk, Uliganets, Volynets. All.: Rotan.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea ; Comuzzo , Pongracic , Ranieri (41’ st Viti ); Dodo , Sohm (31’ st Sabiri ), Fagioli , Gosens (31’ st Parisi ); Ndour (41’ st Fazzini), Gudmundsson (25’ st Dzeko ); Kean . A disp.: Braschi, Dzeko, Fortini, Kouadio, Lezzerini, Mari, Martinelli, Richardson. All.: Pioli

Arbitro: Aghayev A. (Aze)

Marcatori: 8’ autogol Kudryk, 32’ Gosens, 24’ st Gudmundsson

Ammoniti: Gosens (F), Korniichuk (P)

Espulsi: 44’ Kean (F)