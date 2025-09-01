Sfondo scuro Sfondo chiaro
Chiusa la Sessione estiva Calciomercato gli ultimi colpi

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

Poco fa , alle ore 20.00 si è chiusa la Sessione estiva Calciomnercato 2025.

Imnportanti i colpi nessi a segno da alcuni club di Serie A:

Belotti ,al Cagliari

Elmas e Hjolund al Napoli

Rabiot ,al Milan

Zaniolo, all’Udinese

Vardy, ex Leicester alla Cremonese

Manuel Akanji all’Inter

Como, Stefan Posch dal Bologna

Chedduira dal Napoli al Sassuolo

Udines,e dal Napoli all’Udinese

Cremonese dal Brighton & Hove Albion Football Club Jeremy Sarmiento

Bologna, dall’Atalanta Soulemana

Atalanta. Musah dal Milan

Juventus , Nico Gonzales all’Atletico Madrid

Juventus , Zegrova dal Lille e Loois Openda dal Lipsia

