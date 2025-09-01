Chiusa la Sessione estiva Calciomercato gli ultimi colpi

Poco fa , alle ore 20.00 si è chiusa la Sessione estiva Calciomnercato 2025.
Imnportanti i colpi nessi a segno da alcuni club di Serie A:
Belotti ,al Cagliari
Elmas e Hjolund al Napoli
Rabiot ,al Milan
Zaniolo, all’Udinese
Vardy, ex Leicester alla Cremonese
Manuel Akanji all’Inter
Como, Stefan Posch dal Bologna
Chedduira dal Napoli al Sassuolo
Udines,e dal Napoli all’Udinese
Cremonese dal Brighton & Hove Albion Football Club Jeremy Sarmiento
Bologna, dall’Atalanta Soulemana
Atalanta. Musah dal Milan
Juventus , Nico Gonzales all’Atletico Madrid
Juventus , Zegrova dal Lille e Loois Openda dal Lipsia