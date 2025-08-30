Serie A: Napoli – Cagliari 1-0 , decide Anguissa al 95°

(Serena Albino)-Nella seconda giornata di Serie A, il Napoli batte 1-0 il Cagliari nella prima uscita allo stadio Diego Armando Marodona
Il gol di Anguissa sul filo di lama al 95° , su cross rasoterra di Buongiorno il piattone fa secco Caprile. Primo tempo con pochissime emozioni, l’ex portiere azurro reattivo su una conclusione di McTominay. Nella rirpesa , ci prva Sinazzola , Caprile in tuffo mette in angolo, subito sopo McTominay si divora il vantaggio , la conslusione da buona posizione è deboile preda del portiere sardo. Nel recupero il gol del centrocampista camerunense che fa espodere il Maradona. Al Cagliari non rimane che l’oroglio di aver disputato una buona partita, ma senza nulla raccogliere e sezna mai creare seri peicoli alla retroguardia partenopea.
IL TABELLINO
NAPOLI-CAGLIARI 1-0
Napoli (4-1-4-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6 (24′ st Buongiorno 6,5), Spinazzola 6,5 (35′ st Olivera sv); Lobotka 6,5; Politano 6, Anguissa 7, De Bruyne 5 (36′ st Lang sv), McTominay 6; Lucca 5 (30′ st Ambrosino 5,5). A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Cheddira, Coli Saco. All.: Conte 6
Cagliari (3-5-1-1): Caprile 6,5; Zappa 6 (13′ st Luvumbo 5), Mina 6,5, Luperto 6; Palestra 6 (38′ st Idrissi sv), Adopo 5,5, Prati 5,5 (20′ st Gaetano 6), Deiola 5,5, Obert 6; Folorunsho 6 (38′ st Di Pardo sv); S. Esposito 5,5 (21′ st Borrelli 6). A disp.: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kilicsoy, Felici, Rog, Cavuoti. All.: Pisacane 6
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 50′ st Anguissa (N)
Ammoniti: Zappa (C), De Bruyne (N), Juan Jesus (N)