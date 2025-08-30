F1 , Gp d’Olanda : Piastri si prende la pole davanti a Norris e Verstappen

Le Ferrari: Leclerc 6º e Hamilton 7º
I risultati e i tempi delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda di Formula 1 2025: Piastri in pole nella griglia di partenza della gara di domani,
Piastri si prende la Pole in Olanda con un tempo di Q3 di 1:08.662. Secondo posto per il suo compagno di scuderia Norris, apre la seconda fila in terza posizione til campione del mondo e pilota di casa MaxVerstappen. (Red Bull), davanti alla sorpresa Isack Hadjar (Racing Red Bull) Ferrari in terza fila con Leclerc 6º e Hamilton 7°.
A GRIGLIA DI PARTENZA
1. Oscar Piastri (McLaren)
2. Lando Norris (McLaren)
2a fila
3. Max Verstappen (Red Bull)
4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
3a fila
5. George Russell (Mercedes)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
4a fila
7. Lewis Hamilton (Ferrari)
8. Liam Lawson (Racing Bulls)
5a fila
9. Carlos Sainz (Williams)
10. Fernando Alonso (Aston Martin)
6a fila
11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
7a fila
13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
14. Pierre Gasly (Alpine)
8a fila
15. Alexander Albon (Williams)
16. Franco Colapinto (Alpine)
9a fila
17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
18. Esteban Ocon (Haas)
10a fila
19. Oliver Bearman (Haas)
20. Lance Stroll (Aston Martin)