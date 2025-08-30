Finalmente Milan! I rosoneri, al Via del Mare battono il Lecce 2-0

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 30, 2025
scritto daRedazione

Archiviata la sconfitta al debutto contro la Cremonese,nell’anticipo della seconda giornata di Serie A il Milan bette 2-0 i salentini.

Il Milan sblocca subito il match con Gabboia al 4′ , match si sblocca subito al 4′ col colpo di testa di Gabbia, il VAR non comnvalida la rete per fallo su Coulibaly. Santi Gimenez , il sotto osservazione ,. si divora la rete a fine primo tempo, il sinistro schiacciato ternona fuori. Nella ripresa il messicano trova la via del gol, ma è ancora una volta il VAR ad annullare la rete al Milan per posizione di fuorigioco dell’attaccante. Al 66′ il Milan passa . e questa volta oil gol è regolare: pennellata su calcio di punizione di Modric, e girata di testa di Loftus-Chhek. Nel finale Allegr sostituisce il britannico , entra Pulisic , l’americano (86′) approfitta di una lettura sbagliata su rinvio di Maignan, Gaspar legge male il rinvio del portiere francese, Veiga fa il resto lasciando libero Pulisic che non si lascia pregare per il 2-0 rossonero.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 0-2
Lecce (4-3-3): Falcone ; Danilo Veiga , Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Coulibaly , Ramadani (36′ st Helgason ), Kaba (18′ st Berisha ); Morente  (36′ N’Dri sv), Camarda (1′ st Stulic ), Pierotti (18′ st Sottil )
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Maleh
Allenatore: Di Francesco 5
Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , Gabbia, Pavlovic ; Musah , Loftus-Cheek  (31′ st Ricci ), Modric , Fofana , Estupinan ; Saelemaekers (31′ st Pulisic ), Gimenez (43′ st Balentien )
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi
Allenatore: Allegri
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 21′ st Loftus-Cheek (M), 41′ st Pulisic (M)
Ammoniti: Gaspar (L)

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione
Agosto 29, 2025
