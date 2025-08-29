Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cremonese, Nicola:”aabbimo meritato a vittoria”

Agosto 29, 2025
Davide Nicola, head coach of Torino FC, during the Serie A TIM football match between Torino FC and Parma Calcio at Stadio Grande Torino on 3th May, 2021 in Turin, Italy.

(fonte: www.cremonese.it) – Il tecnico della Cremonese Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto dai grigiorossi contro il Sassuolo.


“Abbiamo avuto un assaggio della Serie A: in certi momenti riesci ad essere organizzato, pulito e concreto mentre in altri momenti perdi le distanze e le misure. Il Sassuolo ha una squadra impressionante per qualità e interpreti, ma credo che nei numeri abbiamo meritato la vittoria. Sappiamo che i tre punti non arriveranno sempre, ma siamo contenti perché sappiamo di dover migliorare molto e lavorare a livello di gruppo squadra. Alcuni giocatori fanno fatica ad avere i 90 minuti, dobbiamo farli lavorare senza perderli. Stasera mancava Bonazzoli, ma sono stati utili anche altri: questo è il vero significato di gruppo”. Sul proimato in classifica? “Mi interessa poco, conto i punti che abbiamo raccolto. Sappiamo che arriveranno momenti bui, c’è una quota da raggiungere per rimanere in categoria e vogliamo raggiungerlo. Inutile godere per un singolo evento se non raggiungo ciò che voglio”.

