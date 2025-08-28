Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Us Open , Alcaraz incontenibile batte Belucci
Cagliari , Pisacane”: contro il Napoli non è una partita come tutte le altre”
Fromme investito da un'auto in ospedale , è cosciente

Cagliari , Pisacane”: contro il Napoli non è una partita come tutte le altre”

Agosto 28, 2025
scritto daRedazione

Napoli-Cagliari la sfida di sabato al Maradona. Il tecico rossoblù Fabio Pisacane in co nferrenza stampa per presentare il match.

“Non è una partita come tutte le altre per me. Lì ci sono tutte le mie radici, i miei amici e la mia famiglia. Anche se il mio amico di infanzia dice che ormai sono cagliaritano”.

Dal punto di vista del campo però, si tratta di: “Una squadra forte che ha qualità. Ci aspetta una gara difficile, ma ci siamo preparati per affrontarla e per creare anche noi dei momenti di difficoltà a loro”. cos’ riporta www.cagliaripad.it

Agosto 28, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Us Open , Alcaraz incontenibile batte Belucci

Agosto 28, 2025
Articolo successivo

Fromme investito da un'auto in ospedale , è cosciente

Agosto 28, 2025

Recommended for You

Alessandro Florenzi si ritira:”l’ex giocatore della Roma e Milan lo ha annunciato con un video pubblicato su Instagram

Inter, Chivu:”i ragazzi hanno lasciato alle spalle il passato”