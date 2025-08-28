Cagliari , Pisacane”: contro il Napoli non è una partita come tutte le altre”

Napoli-Cagliari la sfida di sabato al Maradona. Il tecico rossoblù Fabio Pisacane in co nferrenza stampa per presentare il match.

“Non è una partita come tutte le altre per me. Lì ci sono tutte le mie radici, i miei amici e la mia famiglia. Anche se il mio amico di infanzia dice che ormai sono cagliaritano”.

Dal punto di vista del campo però, si tratta di: “Una squadra forte che ha qualità. Ci aspetta una gara difficile, ma ci siamo preparati per affrontarla e per creare anche noi dei momenti di difficoltà a loro”. cos’ riporta www.cagliaripad.it