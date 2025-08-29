“Andiamo a Milano e sappiamo di non essere i favoriti. Ma non abbiamo nulla da perdere, è un qualcosa di cui l’Inter è ben consapevole. Sono abituati a questa situazione, sono tra le tre squadre più forti d’Italia. Hanno meccanismi consolidati e giocano insieme da anni. Vogliamo fare una buona partita ed essere solidi”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di domenica sera della sua Udinese.
Udinese, Runjaic:”contro l’Inter non abbiamo nulla da perdere”
Agosto 29, 2025