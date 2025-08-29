Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conte:"è una gioia ritrovarsi al Maradona dopo 3 mesi da quel 23 maggio contro il Cagliari
Udinese, Runjaic:”contro l’Inter non abbiamo nulla da perdere”
Italia, i convocati dal ct Gattuso per i match contro Estonia e Israele

Agosto 29, 2025
Redazione

“Andiamo a Milano e sappiamo di non essere i favoriti. Ma non abbiamo nulla da perdere, è un qualcosa di cui l’Inter è ben consapevole. Sono abituati a questa situazione, sono tra le tre squadre più forti d’Italia. Hanno meccanismi consolidati e giocano insieme da anni. Vogliamo fare una buona partita ed essere solidi”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di domenica sera della sua Udinese.

Agosto 29, 2025
Redazione
Conte:"è una gioia ritrovarsi al Maradona dopo 3 mesi da quel 23 maggio contro il Cagliari

Agosto 29, 2025
Italia, i convocati dal ct Gattuso per i match contro Estonia e Israele

Agosto 29, 2025

