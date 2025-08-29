Udinese, Runjaic:”contro l’Inter non abbiamo nulla da perdere”

“Andiamo a Milano e sappiamo di non essere i favoriti. Ma non abbiamo nulla da perdere, è un qualcosa di cui l’Inter è ben consapevole. Sono abituati a questa situazione, sono tra le tre squadre più forti d’Italia. Hanno meccanismi consolidati e giocano insieme da anni. Vogliamo fare una buona partita ed essere solidi”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di domenica sera della sua Udinese.