Italia, i convocati dal ct Gattuso per i match contro Estonia e Israele

La lista degli azzurri in vista delle partite con Estonia e Israele
Si riparte co le qualificazioni ai Mondiali. Il ct della nazionale azzurra Rino Gattuspo ha diramato la lista dei convocati , per i prossimi impegni degli azzurri.
Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all’esordio a Oslo, l’Italia conquista i primi tre punti nelle qualificazioni mondiali battendo 2-0 la Moldavia. Prossimi appuntamenti a settembre: il 5 contro l’Estonia a Bergamo, tre giorni dopo a Debrecen con Israele. Ecco risultati e calendario dell’Italia e di tutti i gironi europei verso i prossimi Mondiali
Ecco la lista dei convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
GRUPPO I (ITALIA, Norvegia, Israele, Estonia, Moldovia)
- 22 marzo 2025, 18:00: Moldavia-Norvegia 0-5
- 22 marzo 2025, 20:45: Israele-Estonia 2-1
- 25 marzo 2025, 20:45: Israele-Norvegia 2-3
- 25 marzo 2025, 20:45: Moldavia-Estonia 2-3
- 6 giugno 2025, 20:45: Estonia-Israele 1-3
- 6 giugno 2025, 20:45: Norvegia-Italia 3-0
- 9 giugno 2025, 20:45: Estonia-Norvegia 0-1
- 9 giugno 2025, 20:45: Italia-Moldavia 2-0
- 5 settembre 2025, 20:45: Moldavia-Israele
- 5 settembre 2025, 20:45: Italia-Estonia (diretta Rai1)
- 8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia (diretta Rai 1)
- 8 settembre 2025, 20:45: Norvegia-Moldavia
- 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele
- 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Moldavia
- 14 ottobre 2025, 20:45: Italia-Israele
- 13 novembre 2025, 18:00: Norvegia-Estonia
- 13 novembre 2025, 20:45: Moldavia-Italia
- 16 novembre 2025, 20:45: Israele-Moldavia
- 16 novembre 2025, 20:45: Italia-Norvegia