Italia, i convocati dal ct Gattuso per i match contro Estonia e Israele

La lista degli azzurri in vista delle partite con Estonia e Israele

Si riparte co le qualificazioni ai Mondiali. Il ct della nazionale azzurra Rino Gattuspo ha diramato la lista dei convocati , per i prossimi impegni degli azzurri.

Inserita nel girone da cinque e sconfitta pesantemente all’esordio a Oslo, l’Italia conquista i primi tre punti nelle qualificazioni mondiali battendo 2-0 la Moldavia. Prossimi appuntamenti a settembre: il 5 contro l’Estonia a Bergamo, tre giorni dopo a Debrecen con Israele. Ecco risultati e calendario dell’Italia e di tutti i gironi europei verso i prossimi Mondiali

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

GRUPPO I (ITALIA, Norvegia, Israele, Estonia, Moldovia)