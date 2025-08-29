Us Open , Paolini eliminata

Dopo darderi eliminato da Alcarz (tabellone maschile) , anche Jasmine Paolini, saluta il torneo a ìstelle e strisce.La numero sette del seeding Wta viene eliminata nel terzo turno degli Us Open al femminile, mancando così gli ottavi di finale. Dopo aver combattuto con Marketa Vondrousova nel primo set, la nostra portacolori crolla e cede definitivamente nel secondo: ufficiale dunque l’eliminazione col punteggio di 7-6, 6-1, dopo 1h26′ di gioco
Passa il turno anche Jessica Pegula (4), che regola nettamente Azarenka col punteggio di 6-1, 7-5: un successo che dimostra l’ottimo stato di forma della grande speranza statunitense. Termina qui invece l’avventura della belga Elise Mertens (19), che non sarà la (potenziale) sfidante di Aryna Sabalenka: la spagnola Bucsa la sorprende e vince in rimonta nel terzo set (3-6, 7-5, 6-3).