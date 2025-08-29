Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Cremonese, Nicola:"aabbimo meritato a vittoria"
Sassuolo, Grosso:”le nostre leggerezze sono state fatali”
Finalmente Milan! I rosoneri, al Via del Mare battono il Lecce 2-0

Sassuolo, Grosso:”le nostre leggerezze sono state fatali”

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione

 Il Sassuolo incassa la secoinda sconfitta consecutiva , dopo il napoli , è la Cremoiense a battere i neroversi 3-2. Fabio Grosso ai microfoni:” sono ,olto rammaricato per una gara che poteva avere un epilogo diverso.

“Ci è mancata la malizia. Primo tempo particolare, equilibrato, deciso da un calcio piazzato e da un errore evitabile. Nella ripresa ho visto un Sassuolo determinato e coraggioso, eravamo in controllo della gara ma, al 90′, siamo passati da un calcio d’angolo per noi ad un rigore per loro. Se non impareremo a riconoscere i momenti delle gare lasceremo tanti punti per strada e questo dispiace perchè la prestazione c’è stata”, ha dichiarato Grosso. Il tecnico so è complimentato con matic al suo debutto uffiale in maglia neroverde.

Agosto 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Cremonese, Nicola:"aabbimo meritato a vittoria"

Agosto 29, 2025
Articolo successivo

Finalmente Milan! I rosoneri, al Via del Mare battono il Lecce 2-0

Agosto 30, 2025

Recommended for You

Udinese, Runjaic:”contro l’Inter non abbiamo nulla da perdere”

Parma, Cuesta:”contro l’Atalanta mi aspetto una partita difficile”

Pisa , Gilardino:”contro la Roma da allenatore non ho mai perso”

Como , Fabregas:”Cutrone , lo posso solo rimgraziare”

Atalata , Juric:”per la formazione vorrei dare continuità e sicurezza , non cambiarla”

Codacons: segnalata possibile plusvalenza fittizia sul trasferimento del calciatoire Nicola Zalewski