Sassuolo, Grosso:”le nostre leggerezze sono state fatali”

Il Sassuolo incassa la secoinda sconfitta consecutiva , dopo il napoli , è la Cremoiense a battere i neroversi 3-2. Fabio Grosso ai microfoni:” sono ,olto rammaricato per una gara che poteva avere un epilogo diverso.

“Ci è mancata la malizia. Primo tempo particolare, equilibrato, deciso da un calcio piazzato e da un errore evitabile. Nella ripresa ho visto un Sassuolo determinato e coraggioso, eravamo in controllo della gara ma, al 90′, siamo passati da un calcio d’angolo per noi ad un rigore per loro. Se non impareremo a riconoscere i momenti delle gare lasceremo tanti punti per strada e questo dispiace perchè la prestazione c’è stata”, ha dichiarato Grosso. Il tecnico so è complimentato con matic al suo debutto uffiale in maglia neroverde.