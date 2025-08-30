Sfondo scuro Sfondo chiaro
Finalmente Milan! I rosoneri, al Via del Mare battono il Lecce 2-0
Milan , Allegri:”Era importante vincere per riscattare la sconfitta con la Cremonese”
Lecce, Di Francesco:"secondo me , abbiamo sofferto il Milan all'inzio del match"

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione

Max Allegri è soddisfatto della vittoria del suo Milan al Via del mare contro il Lecce, dopo la sconfitta contro la Cremoense ,, il risultato in terra pugliese risolleva il morale dei Rossoneri:L” aspetto positivo è che abbiamo avuto molte occasioni ma abbiamo concesso situazioni in cui dovevamo comportarci meglio dietro, in fase difensiva dobbiamo migliorare. Era importante vincere per riscattare la sconfitta con la Cremonese. Contro il Lecce abbiamo avuto testa e umiltà, attenzione e pazienza e dobbiamo continuare così”

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione
