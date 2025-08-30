Lecce, Di Francesco:”secondo me , abbiamo sofferto il Milan all’inzio del match”

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ai microfoni Dazn ha palarto della partita persa in casa contro il Milan: “Secondo me abbiamo sofferto il Milan all’inizio, con i centrocampisti che si abbassavano sulle linee. Con il tempo siamo cresciuti e anche nella ripresa. Avevamo il pallino del gioco in mano, poi l’ingenuità ha determinato la punizione e il gol. Abbiamo commesso qualche errore e con queste squadre non puoi permettertelo, viste le qualità del Milan.”