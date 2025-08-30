Sfondo scuro Sfondo chiaro
Milan , Allegri:"Era importante vincere per riscattare la sconfitta con la Cremonese"
Lecce, Di Francesco:”secondo me , abbiamo sofferto il Milan all’inzio del match”
Campionati Mondiali World Boxing Liverpool 2025, la squadra azzurra in partenza

Lecce, Di Francesco:"secondo me , abbiamo sofferto il Milan all'inzio del match"

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ai microfoni Dazn ha palarto della partita persa in casa contro il Milan: “Secondo me abbiamo sofferto il Milan all’inizio, con i centrocampisti che si abbassavano sulle linee. Con il tempo siamo cresciuti e anche nella ripresa. Avevamo il pallino del gioco in mano, poi l’ingenuità ha determinato la punizione e il gol. Abbiamo commesso qualche errore e con queste squadre non puoi permettertelo, viste le qualità del Milan.”

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione
Milan , Allegri:"Era importante vincere per riscattare la sconfitta con la Cremonese"

Agosto 30, 2025
Campionati Mondiali World Boxing Liverpool 2025, la squadra azzurra in partenza

Agosto 30, 2025

