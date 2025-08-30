Campionati Mondiali World Boxing Liverpool 2025, la squadra azzurra in partenza

La Squadra Azzurra in partenza per i Campionati Mondiali World Boxing Liverpool 2025.FOTO (credits FPI/Wagner-Mela)

Il DT Giovanni De Carolis ha ufficializzato la rosa degli Azzurri (8 uomini e 5 donne) che parteciperanno all’evento iridato.

Roma 29/08/2025 – Dopo un lungo ed intenso periodo di allenamento, da Roma, ad Assisi fino alla Turchia, a cui hanno preso parte anche numerosi e quotati pugili PRO, la Nazionale Italiana Elite di Pugilato sta per prendere il volo verso Liverpool dove, dal 4 al 14 settembre, si svolgeranno i Campionati del Mondo Elite World Boxing 2025. Verso il sogno iridato, che vedrà la partecipazione di più di 550 pugili provenienti da 65 paesi che si contenderanno l’ambito titolo nella M&S Bank Arena della città dei Beatles, il DT Giovanni De Carolis ha reso nota la composizione della Squadra Azzurra che prenderà parte all’evento di Pugilato Olimpico più importante dell’anno.

Venti le categorie di peso in gara: 10 maschili (M50 Kg, M55 Kg, M60 Kg, M65 Kg, M70 Kg, M75 Kg, M80 Kg, M85 Kg, M90 Kg, M 90+ Kg) e 10 femminili (W48 Kg, W51 Kg, W54 Kg, W57 Kg, W60 Kg, W65 Kg, W70 Kg, W75 Kg, W80 Kg, W80+ KG). Il sorteggio del tabellone avrà luogo il giorno 3/09, mentre la campanella d’inizio suonerà alle ore 11:00 (12:00 in Italia) di giovedi 4 settembre. La competizione sarà organizzata su due ring, con due sessioni giornaliere, fino all’11 settembre. Dal giorno successivo la M/S Bank Arena avrà la conversione a un singolo ring, con una sola sessione giornaliera. Dai quarti di finale, programmati il 10/09, inizierà l’ascesa al podio. Le semifinali e le finali si disputeranno dal 12 al 14 settembre, dove 10 uomini e 10 donne verranno incoronate Campioni del Mondo (World Boxing Champion).

L’Italia Boxing è pronta e a mettere in valigia forza, concentrazione e passione saranno ben 13 Azzurri: per gli uomini Salvatore Attrattivo 50 Kg, Tommaso Sciacca 55 Kg, Giuseppe Canonico 60 Kg, Gianluigi Malanga 65 Kg, Salvatore Cavallaro 70 Kg, Remo Salvati 75 Kg, Vincenzo Lizzi 85 Kg e Diego Lenzi +91 Kg; per le donne Giovanna Marchese 48 Kg, Lucia Elena Ayari 51 Kg, Sirine Charaabi 54 Kg, Rebecca Nicoli 60 Kg e Melissa Gemini 75 Kg. A supportare il Team Leader, il Vice Presidente Vicario Mariangela Verna, e il DT Giovanni De Carolis saranno il Responsabile Tecnico Clemente Russo, i Tecnici Leonard Bundu e Patrizio Sumbu Kalambay, il Preparatore Atletico Antonello Regina e il Fisioterapista Roberto Ciccotti.

INFO E PROGRAMMA CAMPIONATI:

4-10 Settembre – FASE PRELIMINARE

11 Settembre – GIORNO DI RIPOSO

12-13 Settembre – SEMIFINALI

14 SETTEMBRE – FINALISSIME

INTERVISTE AL DT DE CAROLIS E AL RT RUSSO:

Giovanni De Carolis

Clemente Russo

IN TV

TRASMISSIONE LIVE SU EUROVISION SPORT:

Eurovision Sport – World Boxing Championships

LIVESTREAMING WORLD BOXING:

//www.youtube.com/@officialworldboxing”>https://www.youtube.com/@officialworldboxing