Us Open, oggi il derby Musetti Vs Cobolli. Alle 19 , Sinner contro Shapovalov

Dopo l’elminazione ieri di Luciano Darderi , sconfitto dai Carlos Alcaraz e quella nel tabellone femminile della numeri 7 del mondo Jamine Paolini sconfitta da Marketa Vondrousova,oggi la sfida tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (inzio match alle ore 17.00)., Alle ore 19.00 , in campo Jannik Sinner contro Dennis Shapovalov.
Gli italiani in campo oggi
Alle 17 Lorenzo Musetti contro Flavio Cobolli
Alle 19 Jannik Sinner contro Dennis Shapovalov
Intanto ieri
Djokovic supera Norrie e il mal di schiena e vola agli ottavi
Ancora qualche problema fisico per Novak Djokovic agli Us Open 2025. Il serbo, impegnato nella notte nel terzo turno dello Slam, ha abbandonato il campo nel corso del primo set contro Cameron Norrie per un time-out medico, per poi riprendere a giocare e conquistare la qualificazione agli ottavi del torneo con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 6-3.
Vavassori e Bolelli vincono contro Martinez e Munar
Gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in tre set contro gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-2 nel primo turno dell’Us Open, grande slam in corso a New York.
21:10 29 Agosto
Paolini è fuori, battuta dalla ceca Vondrousova
Sfumano gli ottavi di finale per Jasmine Paolini agli Us Open. L’azzurra n.8 del ranking e 7 del seeding, è stata battuta ed eliminata dalla ceca Marketa Vondrousova n.60 Wta in due set (7-6, 6-1).