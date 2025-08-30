Sfondo scuro Sfondo chiaro
Campionati Mondiali World Boxing Liverpool 2025, la squadra azzurra in partenza
Us Open, oggi il derby Musetti Vs Cobolli. Alle 19 , Sinner contro Shapovalov

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione

Dopo l’elminazione ieri di Luciano Darderi , sconfitto dai Carlos Alcaraz e quella nel tabellone femminile della numeri 7 del mondo Jamine Paolini sconfitta da Marketa Vondrousova,oggi la sfida tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (inzio match alle ore 17.00)., Alle ore 19.00 , in campo Jannik Sinner contro Dennis Shapovalov.

Gli italiani in campo oggi

Alle 17 Lorenzo Musetti contro Flavio Cobolli

Alle 19 Jannik Sinner contro Dennis Shapovalov

Intanto ieri

Djokovic supera Norrie e il mal di schiena e vola agli ottavi

Ancora qualche problema fisico per Novak Djokovic agli Us Open 2025. Il serbo, impegnato nella notte nel terzo  turno dello Slam, ha abbandonato il campo nel corso del primo set  contro Cameron Norrie per un time-out medico, per poi riprendere a  giocare e conquistare la qualificazione agli ottavi del torneo con il  punteggio di 6-4 6-7 6-2 6-3.

Vavassori e Bolelli vincono contro Martinez e Munar

Gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in tre set contro gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-2 nel primo turno dell’Us Open, grande slam in corso a New York.

21:10 29 Agosto

Paolini è fuori, battuta dalla ceca Vondrousova

Sfumano gli ottavi di finale per Jasmine Paolini agli Us Open. L’azzurra  n.8 del ranking e 7 del seeding, è stata battuta ed eliminata dalla ceca Marketa Vondrousova n.60 Wta in due set (7-6, 6-1). 

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione
