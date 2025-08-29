F1 , Gp d’Olanda: Lando Norris si ripete anche nelle seconde prove libere

Lando Norris si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025, valido per il Mondiale Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, ha otteito ul tempo di 1’09″890. Secondo miglior crono quello di Fernando Alonso (Aston Martin) + 0″087 e l’altra McLaren di i Oscar Piastri di 0″089. Quarto tempo quello di Geroge Russel (Mercedes, davanti al campione del mondo e pilota di casa Max verstappen (Red Bull). Le Ferrari: seso Lewis Hamilton, ottavo Charles Leclerc a quasi un secondo da Norris. Il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) non va oltre una dodicesima piazza. . Ad inizio sessione bandiera rossa causa da un incidente di Lance Stroll (Aston Martin), che fortunatamente non riporta conseguenze. Sabato FP3 dalle 11.30 alle 12.30; qualifiche dalle 15 alle 16.