Serie A: Parma -Atalanta 1-1, Cutrone risponde a Pasalic



Si è presentato nei migliori dei modi Cutrone alla prima con la maglia del Parma realizandoi la rete del pareggio nella sfida contro l’Atalata.

la Dea inizia bene con De Roon e e Scamacca, l’attaccante centra il palo con Suzuki battuto. Il Parma reagisce , pcon Valenti, che conclude al volo e manda di poco a lato. Prima dell’intervallo, si vede pure Pasalic, che però non trova l’1-0. Lo fa invece all’80’ e grazie anche ai cambi di Juric, visto che l’assist arriva da Krstovic entrato ancora al posto di Scamacca: sponda, destro angolatissimo dal limite e 1-0 Cutrone , però rovina la festa aalla Dea il gol entra e all’85’ segna nel più classico dei suoi gol l’1 a 1 Finisce così 1-1: ma se il Parma prende il suo primo punto e ferma una squadra da Champions, l’Atalanta deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria.

IL TABELLINO

PARMA-ATALANTA 1-1

Parma (3-4-2-1): Suzuki ; Delprato , Circati , Valenti ; Lovik, Bernabè (47′ st Estevez), Keita (36′ st Ordonez ), Valeri ; Almqvist (11′ st Oristanio ), Sorensen , Pellegrino (37′ st Cutrone ). A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Balogh, Britschgi, Troilo, Plicco, Benedyczak, Begic, Djuric. All.: Cuesta

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini (43′ st Brescianini ), Hien , Djimsiti ; Bellanova , De Roon , Pasalic , Zalewski (20′ st Zappacosta ); De Ketelaere Maldini (20′ st K. Sulemana); Scamacca (19′ st Krstovic ). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Ahanor, Bonfanti, I. Sulemana, Samardzic, Bernasconi. All.: Juric

Arbitro: Mariani

Marcatori: 35′ st Pasalic (A), 40′ st Cutrone (P)

Ammoniti: Hien (A), Valenti (P), Oristanio (P), De Roon (A)