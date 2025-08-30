‘L’Orso’ rossobluù stende il Como 1-0

Al debutto allo stadio Dall’Ara , il Bologna fa bottono pieno e batte il Como 1-0. Il gol di mancino del solito Orsolini al 59′.
Primo tempo dettato dal tatticismo e poche emozioni. Nella rirpesa il Como pressato dai ragazzi di Italiano stenatano ad imbastire azioni periclose , puniti dal sinistro di Orsolini, su sponda di Castro e deviato da un difensore lariano.
Nel Como anche in campo il nuovo acquisto Baturina , ma il pareggio non arriva: primo ko per il Como, prima vittoria per il Bologna, con Italiano e Fabregas ora a quota 3.
IL TABELLINO
BOLOGNA-COMO 1-0
Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Zortea , Vitik (1′ st Lucumi ), Heggem , Lykogiannis (37′ st Miranda ); Moro (20′ st Pobega ), Freuler ; Orsolini , Fabbian (20′ st Odgaard ), Cambiaghi ; Castro (25′ st Dallinga ). A disp.: Ravaglia, Pessina, Posch, De Silvestri, Corazza, Bernardeschi, Ferguson, Karlsson, Rowe, Dominguez. All.: Italiano
Como (4-2-3-1): Butez6; Van der Brempt (27′ Smolcic ), Ramon , Kempf , Valle ; Perrone (1′ st Sergi Roberto ), Da Cunha (35′ st Baturina ); Vojvoda 5,5 (12′ st Kühn ), Paz 6, Rodriguez ; Douvikas 5 (12′ st Morata ). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Caqueret, Adda. All.: Fabregas
Arbitro: Doveri
Marcatore: 14′ st Orsolini
Ammoniti: Cambiaghi (B), Perrone (C), Smolcic (C), Vitik (B), Lucumi (B), Ramon (C), Fabregas (C), Pobega (B)