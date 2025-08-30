Sfondo scuro Sfondo chiaro
Us Open, Musetti vince il derby contro Cobolli
‘L’Orso’ rossobluù stende il Como 1-0
Serie A: Parma -Atalanta 1-1, Cutrone risponde a Pasalic

‘L’Orso’ rossobluù stende il Como 1-0

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione

Al debutto allo stadio Dall’Ara , il Bologna fa bottono pieno e batte il Como 1-0. Il gol di mancino del solito Orsolini al 59′.

Primo tempo dettato dal tatticismo e poche emozioni. Nella rirpesa il Como pressato dai ragazzi di Italiano stenatano ad imbastire azioni periclose , puniti dal sinistro di Orsolini, su sponda di Castro e deviato da un difensore lariano.

Nel Como anche in campo il nuovo acquisto Baturina , ma il pareggio non arriva: primo ko per il Como, prima vittoria per il Bologna, con Italiano e Fabregas ora a quota 3.

IL TABELLINO
BOLOGNA-COMO 1-0
Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Zortea , Vitik (1′ st Lucumi ), Heggem , Lykogiannis (37′ st Miranda ); Moro (20′ st Pobega ), Freuler ; Orsolini , Fabbian (20′ st Odgaard ), Cambiaghi ; Castro (25′ st Dallinga ). A disp.: Ravaglia, Pessina, Posch, De Silvestri, Corazza, Bernardeschi, Ferguson, Karlsson, Rowe, Dominguez. All.: Italiano
Como (4-2-3-1): Butez6; Van der Brempt (27′ Smolcic ), Ramon , Kempf , Valle ; Perrone (1′ st Sergi Roberto ), Da Cunha (35′ st Baturina ); Vojvoda 5,5 (12′ st Kühn ), Paz 6, Rodriguez ; Douvikas 5 (12′ st Morata ). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Caqueret, Adda. All.: Fabregas
Arbitro: Doveri
Marcatore: 14′ st Orsolini
Ammoniti: Cambiaghi (B), Perrone (C), Smolcic (C), Vitik (B), Lucumi (B), Ramon (C), Fabregas (C), Pobega (B)

Agosto 30, 2025
scritto daRedazione
Us Open, Musetti vince il derby contro Cobolli

Agosto 30, 2025
Serie A: Parma -Atalanta 1-1, Cutrone risponde a Pasalic

Agosto 30, 2025

