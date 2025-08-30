Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Us Open , Sinner agli ottavi , battuto Shapolalov
Serie A: Pisa – Roma 0-1, decide Soulè
Serie A: Napoli - Cagliari 1-0 , decide Anguissa al 95°

Serie A: Pisa – Roma 0-1, decide Soulè

Agosto 30, 2025
Redazione

(Sergio Chiaretti) – La Roma batte 1-0 il Pisa nell’anticipo della seconda giornata di Serie A I I giallorossi soffrono nel primo tempo, pochi gli spazi a loro disposizione , il Pisa fa la partitata. Nella ripresa, Dybala contibuisce a migliorare il gico e alzano nettamente ritmo e baricentro trovando dopo pochi minuti il gol che decide l’incontro: lo segna Soulé su suggerimento di Ferguson e consente ai giallorossi di andare alla sosta in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

Pisa-Roma 0-1
Pisa (3-4-2-1): Semper 6; Caracciolo 6, Canestrelli 6, Lusuardi 5,5 (19′ st Calabresi 6); Touré 6,5, Aebischer 6, Marin 5 (38′ st Stengs sv), Angori 5,5 (38′ st Leris sv); Tramoni 5, (19′ st Cuadrado 6), Moreo 5,5 (19′ st Nzola 5); Meister 5.
Allenatore: Gilardino 6
Roma (3-4-2-1): Svilar 6,5; Hermoso 6 (37′ st Celik sv), Mancini 6, N’Dicka 6; Wesley 6, Cristante 6,5 Koné 6,5, Angelino 6,5 (45’+1 st Rensch sv); Soulé 7, El Shaarawy 6 (1′ st Dybala 7); Ferguson 6 (28′ st Dovbyk 6).
Allenatore: Gasperini 6,5
Arbitro: Collu
Marcatori: 10′ st Soulé (R)
Ammoniti: Marin (P), Ferguson (R), Meister (P)

Agosto 30, 2025
Redazione
Us Open , Sinner agli ottavi , battuto Shapolalov

Agosto 30, 2025
Serie A: Napoli - Cagliari 1-0 , decide Anguissa al 95°

Agosto 30, 2025

