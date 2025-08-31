Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
Napoli, Politano:"ci abbiamo sempre creduto"
Piastri non fa sconti e vince il Gp d’Olanda. Norris costretto al ritiro

Agosto 31, 2025
Redazione

Oscar Piastri vince il Gp d’Olanda. Norris costretto al ritiro. Leclerc e Hamnilton entrambi a muro.


Il Gran Premio d’Olanda premia Oscar Piastri (McLaren) , l’australiano non fa sconti e allunga il primato in classifica sul compagno di scuderia Lando Norris , in seconda posizione, costretto al ritiro a soli 5 giri dalla fine del Gran Premio: dalla sua McLaren esce del fumo e la sua gara finisce così, mestamente.

Oscar Piastri che dalla pole non si è mai spostato dalla prima posizione, ha dominato la gara e confermandosi leader indiscusso del Mondiale. In seconda posizione il campione del mondo e pilota di casa Max Verstapen (Red Bull) , sul podio in terza posizione un eccellente Hadjar. (Racing Red Bull). Gara da dimenticare per i due ferraristi : Hamilton va a muro sbagliando da solo, mette in difficoltà Leclerc che si era appena fermato ai box, poi il monegasco viene toccato da Antonelli , anche lui costretto al ritiro.

L’ordine d’arrivo

    Oscar Piastri (McLaren)

    Max Verstappen (Red Bull)

    Isack Hadjar (Racing Bulls)

    George Russell (Mercedes)

    Alexander Albon (Williams)

    Oliver Bearman (Haas)

    Lance Stroll (Aston Martin)

    Fernando Alonso (Aston Martin)

    Yuki Tsunoda (Red Bull)

    Esteban Ocon (Haas)

    Franco Colapinto (Alpine)

    Liam Lawson (Racing Bull)

    Carlos Sainz (Williams)

    Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

    Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

    Kimi Antonelli (Mercedes)

    Pierre Gasly (Alpine)

La classifica piloti

    Oscar Piastri (McLaren) 309

    Lando Norris (McLaren) 275

    Max Verstappen (Red Bull) 205

    George Russell (Mercedes) 184

    Charles Leclerc (Ferrari) 151

    Lewis Hamilton (Ferrari) 109

    Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 64

    Alexander Albon (Williams) 64

    Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

    Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

    Lance Stroll (Aston Martin) 32

    Fernando Alonso (Aston Martin) 30

    Esteban Ocon (Haas) 28

    Pierre Gasly (Alpine) 20

    Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 20

    Carlos Sainz (Williams) 16

    Oliver Bearman (Haas) 16

    Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

    Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 12

    Jack Doohan (Alpine) 0

    Franco Colapinto (Alpine) 0

La classifica dopo la corsa a Zandvoort

Pos.TeamPunti
1McLaren584
2Ferrari260
3Mercedes248
4Red Bull214
5Williams80
6Aston Martin62
7Racing Bulls60
8Sauber51
9Haas44
10Alpine20

Agosto 31, 2025
Redazione
