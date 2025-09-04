Sara Errani e Jasmine Paolini salutamno il toneoi Us Open , le due azzurrre e campionesse olimpiche devono arrendersi in due set, col risultato di 6-4 6-3, alla nobile coppia composta da Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe, teste di serie numero 3 del torneo nonché già campionesse sul cemento di Flushing Meadows nel 2023. Fatale in entrambi i parziali il break subito dalle italiane nel settimo game, ben difeso invece da Dabrowski/Routliffe.
Us Open , Errani – Paolini eliminate nel doppio
Settembre 4, 2025