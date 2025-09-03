Us Open , Musetti – Sinner il derby azzurro

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per giocarsi il pass per la semifinale degli Us Open 2025 in quella che sarà la prima sfida tutta azzurra in un quarto di finale di uno slam nonché il 30° derby in assoluto negli slam. I due tennisti arrivano alla partita cavalcando un gran entusiasmo: Musetti ha dominato Munar mostrando gran fiducia sul cemento di new york mentre Jannik, dopo le fatiche vissute contro Shapovalov, ha dominato in 81 minuti Bublik.Il match si giocherà nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. Sarà infatti il secondo match dalle ore 1:00 italiane nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium.