Italia , le idee di Gattuso anti-Estonia

Il ritiro della nazionale azzurra in quel du Coverciano , continua. Dopo tre giorni di allenamenti diretti da nuovo ct Gattuso emergono foirti dubbi su quale sarà la formazione che affrinterà l’Estonia , domani (Venerdì).

Tutti abikli è ‘arruolati’ , ma tutti sono in ballo per un posto da titolare nel delicato match – qualificazione al Mondiale 2026.

Le uniche certezze la difesa a quattro probabilmente comnposta da; Di Lorenzo e Dimarco. In mezzo Bastoni e Calafiori. Attaccando a 3 in fase offensiva, la difesa diventerebbe quindi Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori. Forti dubbi sul centocampo: sarà a due (4-2-3-1) o a tre (4-3-3)? Barella e Tonali saranno certamente titolari, Locatelli spera in caso di 4-3-3. Altrimenti, 4-2-3-1 con un trequartista (Raspadori) dietro al centravanti. Da non escludere nemmeno l’ipotesi del doppio centravanti: il CT ha provato situazioni di gioco con Kean e Retegui insieme in un 4-4-2.

L’obiettivo di Gattuso però sembra essere quello di avere più possesso della palla , in stle Roberto Mancini basata uin fase di attacco con un 3-2-5. I 5 offensivi sarebbero (da destra): Politano ), una mezzala/trequartista e un centravanti (o i due centravanti); Zaccagni che stringe da sinistra verso il centro (alla Insigne, per intenderci); infine Dimarco a dare ampiezza e profondità sulla sinistra.