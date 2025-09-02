Baldini ct della nazionale italiana Under 21:”possiamo andare lontano, vincere un Europeo e un oro alle Olimpiadi”

Silvio BaIdini è il nuoco ct della Nazionale Under 21. Da oggi , l’ex allenatore del Pescara , da lui guidata nella scoirsa stagione alla spromozione in Serie B , comincia ufficialmente l’avvebtura sulla panchina degli azzurrini. “Non rinuncerò mai ai miei sogni nemmeno di fronte alle critiche”: nella sua nuova veste di tecnico della nazionale Under 21,'(“sono un po’ cafone, in azzurro mi tratterò, ma uso quei termini perché il calcio è pieno di lestofanti“) e non nasconde i suoi obiettivi: “Possiamo far accadere qualcosa di positivo, possiamo andare lontano, vincere un Europeo e un oro alle Olimpiadi”.

” Siamo una squadra che può giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, che reputo i moduli più offensivi in assoluto e quelli più utili a coprire di più il campo: mi piace vedere giocatori che attaccano la profondità e vanno alla ricerca del gol, è così che proveremo a essere”.