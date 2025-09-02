Nazionale , allenamento a ranghi ridotti

A Coverciano , dove la Nazionale di calcio italiana è in ritiro in vista dei match contro l’Estononia e Israele , il ct Rino Gattuso oggi a ha condotto con il suo staff il primo allenamento. A presentarsi in campo sono stati 18 dei 28 giocatori convocati: presenti i quattro portieri fra i quali Gigio Donnarumma fresco di firma con il Manchester City, e quei giocatori impegnati nelle partite di sabato o hanno avuto poco minutaggio ieri: Cambiaso, Orsolini, Politano, Tonali (subito in gruppo, segno che gli acciacchi non preoccupano), Daniel Maldini, Bellanova, Frattesi, Di Lorenzo, Raspadori, Fabbian, Pio Esposito, Leoni, Retegui, Mancini. In palestra hanno lavorato Gatti, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Locatelli, Rovella, Kean, Zaccagni. C’ì ansia per Scamacca, l’attaccante dell’Atalanta è alle prese con un problema al ginocchio, rimasto comunque in ritiro come ha raccontato lo stesso Gattuso durante la conferenza stampa. Gli azzurri hanno fatto corsa a coppie, scambi di palla veloci, esercitazioni e partitella finale sette contro sette. Per domani è prevista un’altra sessione pomeridiana, aperta ai media solo nei primi 15′.