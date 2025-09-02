Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Us Open, Sinner annienta Bublik e vola ai quarti
Nazionale , allenamento a ranghi ridotti
Baldini ct della nazionale italiana Under 21:"possiamo andare lontano, vincere un Europeo e un oro alle Olimpiadi"

Nazionale , allenamento a ranghi ridotti

Settembre 2, 2025
scritto daRedazione

A Coverciano , dove la Nazionale di calcio italiana è in ritiro in vista dei match contro l’Estononia e Israele , il ct Rino Gattuso oggi a ha condotto con il suo staff il primo allenamento. A presentarsi in campo sono stati 18 dei 28 giocatori convocati: presenti i quattro portieri fra i quali Gigio Donnarumma fresco di firma con il Manchester City, e quei giocatori impegnati nelle partite di sabato o hanno avuto poco minutaggio ieri: Cambiaso, Orsolini, Politano, Tonali (subito in gruppo, segno che gli acciacchi non preoccupano), Daniel Maldini, Bellanova, Frattesi, Di Lorenzo, Raspadori, Fabbian, Pio Esposito, Leoni, Retegui, Mancini. In palestra hanno lavorato Gatti, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Locatelli, Rovella, Kean, Zaccagni. C’ì ansia per Scamacca, l’attaccante dell’Atalanta è alle prese con un problema al ginocchio, rimasto comunque in ritiro come ha raccontato lo stesso Gattuso durante la conferenza stampa. Gli azzurri hanno fatto corsa a coppie, scambi di palla veloci, esercitazioni e partitella finale sette contro sette. Per domani è prevista un’altra sessione pomeridiana, aperta ai media solo nei primi 15′.

Settembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Us Open, Sinner annienta Bublik e vola ai quarti

Settembre 2, 2025
Articolo successivo

Baldini ct della nazionale italiana Under 21:"possiamo andare lontano, vincere un Europeo e un oro alle Olimpiadi"

Settembre 2, 2025

Recommended for You

Buffon: ” Donnarumma è un punto di forza della Nazionale”

Azzurrini Under 17 travolgono l’Albania 6-0

Il ct della Nazionale di calcio Gennaro Gattuso ha una confidente speciale, la Madonna di Schiavonea

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2.Nunziata: “ l’arbitro ha rovinato gara”