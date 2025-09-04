Sfondo scuro Sfondo chiaro
Mondiale Volley femminile , l’Italia batte la Polonia e vola in senifinale

Settembre 4, 2025
scritto daRedazione

L’Italia vola in semifinale: nel Mondiale femminile di volley le azzurre piegano la Polonia ai quarti con un secco 3-0 . Le ragazze di Velasco partono bene con il 25-17 del primo set, resistono alla reazione polacca nel secondo (25-21) e poi chiudono i conti nel terzo parziale (25-18). Ora l’Italvolley attende la vincente del quarto tra la Francia e il Brasile, mentre il Giappone aspetta in semifinale la vincitrice del match tra Turchia e USA.

