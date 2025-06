Riccardo Orsolini c al termine di Italia -Moldavia:” “Stasera era importante vincere, dopo la disfatta di Oslo. L’esonero del mister ha destabilizzato ancora di più l’ambiente e volevamo salutarlo con una vittoria per riaccendere la speranza. Dispiace non averlo fatto con un risultato più largo perché quello era l’obiettivo – ha aggiunto l’attaccante del Bologna -. Quando c’è un esonero, è una sconfitta per tutti”.