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Verona -Lecce , Di Francesco:”Se finisse oggi il campionato saremmo salvi”
Serie A: Hellas Verona - Lecce 0-0, con brivido finale

Verona -Lecce , Di Francesco:”Se finisse oggi il campionato saremmo salvi”

Aprile 26, 2026
scritto daRedazione

Un punto che pesa, forse più di quanto sembri. Il Lecce esce dalla sfida con il Verona con un pareggio che non accende entusiasmi, ma muove la classifica nel momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Nel post partita, Eusebio Di Francesco sceglie una chiave di lettura pragmatica: cercare il lato positivo. L’obiettivo dichiarato erano i tre punti, anche perché l’avversario arrivava da prestazioni convincenti, ma la realtà racconta di una squadra che ha avuto il controllo a tratti senza riuscire a incidere davvero.

Il rammarico sta soprattutto nelle scelte finali. Nel secondo tempo il Lecce ha gestito meglio il pallone, ha dato l’impressione di poter prendere in mano la gara, ma si è fermato sul più bello. Manca ancora qualcosa negli ultimi metri: lucidità, precisione, forse anche un pizzico di coraggio.

E poi c’è l’episodio. Il possibile rigore su Cheddira resta sullo sfondo, come spesso accade in partite tese e bloccate. Non è un alibi, ma è uno di quei dettagli che, in una corsa salvezza così equilibrata, possono spostare equilibri e umori.

Alla fine, però, il vero dato è uno solo: il Lecce resta davanti alla Cremonese. Un margine minimo, ma concreto. “Se finisse oggi il campionato saremmo salvi”, è il pensiero che sintetizza tutto. Non è una sentenza, ma una fotografia del momento.

Adesso viene la parte più difficile: gestire la pressione, evitare passi falsi e trasformare anche prestazioni non brillanti in risultati utili. Perché in questo tipo di lotte non vince chi gioca meglio, ma chi sbaglia meno. E il Lecce, per ora, è ancora dalla parte giusta della classifica.

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