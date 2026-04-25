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Roma ., Gasperini:" il centro della Roma sono la Società e i tifosi"
Bologna , Italiano:” io e tutta la squadra non molleremo mai”
Serie A: Bologna - Roma 0-2

Bologna , Italiano:” io e tutta la squadra non molleremo mai”

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione

“Non abbiamo mollato la presa , non siamo quì per complicare la stagione.,Peccato andare sotto di due gol, alla fine del primo tempo. Peccato per l’ennesimo legno colpito da Orsolini”. Così VIncenzo Italiano dopo la sconfitta 2-0 al Dall’Ara contro la Roma , ai microfoni Dazn.

“Analizzando il periodo siamo veniovamo dadal qualche problema in campionato . Purtroppo non siamo riusciti ad aggiungere punti con quelli che stanno sopra di noi., spero di poterci prendere una rivincita con il Cagliari. Il pubblico ci ha fischiato , è uno stimolo”

” Avete travisato le mie parole, Non ho detto solo che la stagione è finita , mi riferivo alle prime prosizioni:Champions , Europa Legaue , ci rimane l’ottavo postoquesto ci ha chiesto la società, quì non molla nessuno, da quì alla fine , se cìè uno che non molla maio sono io”

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione
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