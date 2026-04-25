Serie A: Malen -El Aynaoui, Bologna – Roma 0-2

Allo stadio Dall’Ara la Roma non si limita a vincere: manda un messaggio forte e chiaro alla corsa Champions. Contro un Bologna in difficoltà, i giallorossi costruiscono il successo già nel primo tempo e poi amministrano con maturità, portando a casa tre punti che pesano come macigni.

La partita si accende subito. Dopo appena sette minuti, Donyell Malen si inventa il gol che rompe l’equilibrio: attacco alla profondità, freddezza sotto porta e Roma avanti. È l’inizio di un pomeriggio che porta chiaramente la sua firma. Il Bologna prova a reagire, ma fatica a trovare ritmo e spazi contro una squadra compatta e attenta.

Poco prima dell’intervallo arriva il colpo che indirizza definitivamente il match. Questa volta Malen veste i panni dell’assist-man e serve Neil El Aynaoui, che non sbaglia e firma il 2-0. Una combinazione che fotografa perfettamente la superiorità giallorossa nella prima frazione.

Nella ripresa, la Roma abbassa i ritmi senza perdere il controllo. Il Bologna ci prova con orgoglio, ma manca di precisione negli ultimi metri e finisce per sbattere contro una difesa ben organizzata. Orsolini sfiora il gol , la staffilata a giro centra l’incrocio dei pali con Svilar battuto. La Roma dopo lo scampato pericolo va gestisce il possesso della palla. La squadra di Gaspwrini dimostra di saper vincere anche senza spettacolo.

Il risultato finale – 2-0 – tiene la Roma pienamente agganciata al treno Champions, a -2 dalla Juventus impegnata domani sera a San Siro contro il Milan Dall’altra parte, il Bologna esce ridimensionato: seconda sconfitta consecutiva e prospettive europee che si allontanano, mentre alle spalle avanzano nuove minacce. Bu0ne notizie per Gasperini , al 76′ si è rivisto in campo Dybala.

In una fase decisiva della stagione, la Roma trova certezze e protagonisti. E con un Malen così, sognare non è più solo un’illusione.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ROMA 0-2



Bologna (3-4-3): Ravaglia; Helland (77’ Vitik), Heggem, Lucumi; Joao Mario (66’ De Silvestri), Freuler, Ferguson, Miranda (46’ Zortea); Orsolini (76’ Cambiaghi), Castro (46’ Odgaard), Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Lykogiannis, Sohm, Dominguez, Castaldo. Allenatore: Italiano



Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (61’ Ghilardi); Celik (46’ Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61’ Vaz), Pisilli (94′ Ziolkowski); Malen (76’ Dybala). A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Venturino, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini



Arbitro: Di Bello

Marcatori: 7’ Malen, 45’+1’ El Aynaoui

Ammoniti: Hermoso (R), Rensch (R), El Aynaoui (R)