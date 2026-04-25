Cso Rocchi, la Procura generale dello sport chiede chiarimenti alla FIGC. Abodi: “Se accertate irregolarità, ci saranno conseguenze”

Nuovo sviluppo sul caso che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. La Procura generale dello Sport ha chiesto alla Procura federale della FIGC una relazione immediata sulla vicenda, dopo l’indagine aperta sul piano ordinario e le verifiche già svolte in passato sullo stesso dossier.

La richiesta arriva dal capo della Procura generale Ugo Taucer e riguarda la gestione degli atti che erano stati in precedenza trasmessi dall’AIA e poi archiviati dalla Procura FIGC guidata da Giuseppe Chiné. L’obiettivo è ricostruire con precisione l’iter seguito all’interno della giustizia sportiva.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al CONI, l’attenzione degli organi di giustizia sportiva si è riaccesa dopo l’avvio di un’indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia presentata da un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri.

Interviene il ministro Abodi

Sul caso è intervenuto anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha richiamato alla necessità di massima trasparenza e tempestività nella gestione delle vicende che coinvolgono il sistema sportivo.

Abodi ha sottolineato come sia fondamentale garantire “trasparenza, tempestività e parità di trattamento” quando emergono ipotesi di violazioni delle norme, soprattutto se con possibili risvolti penali.

Il ministro ha poi evidenziato perplessità sulla gestione interna della denuncia, affermando che al momento non risulterebbero informazioni pubbliche su chi abbia ricevuto l’atto e su quale organo sia stato chiamato a valutarlo.

Per questo ha chiesto di ricevere al più presto chiarimenti formali dal CONI, aggiungendo che, qualora venissero accertate responsabilità, “non potranno non esserci conseguenze”.

Una vicenda ancora aperta

La situazione resta ora al vaglio sia della giustizia ordinaria sia di quella sportiva. La Procura generale dello Sport attende la relazione della FIGC per ricostruire nel dettaglio i passaggi della gestione del caso e verificare eventuali criticità nel procedimento interno.

Un dossier che, dopo le nuove richieste di chiarimento, torna quindi al centro dell’attenzione istituzionale e sportiva.