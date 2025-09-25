Cessione Monza, Finenvest S.p.a., ha perfezionato il closing alla cessione della società

Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, va l’80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. L’operazione, secondo quanto si apprende, assegna al club un ‘enterprise value’ di 45 milioni di euro.

IL COMUNICATO

Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A. alla Beckett Layne Ventures (BLV), che rileva il controllo della società. La cessione era stata preannunciata lo scorso primo luglio.

A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, Blv assume ufficialmente il controllo del Club, riporta un comunicato, con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a Blv entro il giugno