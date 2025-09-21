Sfondo scuro Sfondo chiaro
SERIE B – 4^ giornata. I risultati , marcatori e classifica

Settembre 21, 2025
scritto daRedazione

SERIE B – RISULTATI 4a GIORNATA

Venerdì 19 settembre 2025

Frosinone-Südtirol (19:00) 2-2

10’ rigore Calò (F), 30’ Ghedjemis (F), 73’ Martini (S), 78’ rigore Merkaj (S)

Palermo-Bari (21:00) 2-0

76’ Le Douaron (P), 90’+2’ Gomes (P)

Sabato 20 settembre 2025

Reggiana-Catanzaro (15:00) 2-2

29’ Cissè (C), 36’ Marras (R), 74’ Lambourde (R), 78’ Cissè (C)

Spezia-Juve Stabia (15:00) 1-3

2’ Correia (JS), 19’ Carissoni (JS), 59’ Soleri (S), 61’ Candellone (JS)

Venezia -Cesena (15:00) 1-2

54’ Ciervo (C), 72’ Mangraviti (C), 83’ rigore Busio (V)

Monza -Sampdoria (17:15) 1-0

59’ Alvarez (M)

Mantova-Modena (19:30) 1-3

2’ Gilozzi (MO), 38’ Tonoli (MO), 45’+2’ rigore Mancuso (MN), 67’ Majer (MO)

Domenica 21 settembre 2025

Carrarese-Avellino (15:00) 3-4

16’ Abiuso (C), 18’ Crespi (A), 26’ rigore Cicconi (C), 37’ autorete Ruggieri (A), 56’ Russo (A), 67’ Besaggio (A), 81’ Schiavi (C)

Pescara-Empoli (17:15) 4-0

68’ Olivieri (P), 71’ Olivieri (P), 80’ Meazzi (P), 90’+2’ Merola (P)

Padova-Virtus Entella (19:30)

CLASSIFICA

Modena 10

Palermo 10

Cesena 10

Frosinone 8

Monza 7

Avellino 7

Juve Stabia 6

Virtus Entella 5

Carrarese 5

Reggiana 5

Südtirol 5

Venezia 5

Pescara 4

Catanzaro 4

Empoli 4

Mantova 3

Spezia 2

Padova 1

Bari 1

Sampdoria 0

PROSSIMO TURNO – 5a GIORNATA

Venerdì 26 settembre 2025

Catanzaro-Juve Stabia (20:30)

Sabato 27 settembre 2025

Avellino-Virtus Entella (15:00)

Cesena-Palermo (15:00)

Mantova-Frosinone (15:00)

Südtirol-Reggiana (15:00)

Venezia-Spezia (15:00)

Monza-Padova (17:15)

Bari-Sampdoria (19:30)

Domenica 28 settembre 2025

Modena-Pescara (17:15)

Empoli-Carrarese (19:30)

