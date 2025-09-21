SERIE B – 4^ giornata. I risultati , marcatori e classifica

SERIE B – RISULTATI 4a GIORNATA
Venerdì 19 settembre 2025
Frosinone-Südtirol (19:00) 2-2
10’ rigore Calò (F), 30’ Ghedjemis (F), 73’ Martini (S), 78’ rigore Merkaj (S)
Palermo-Bari (21:00) 2-0
76’ Le Douaron (P), 90’+2’ Gomes (P)
Sabato 20 settembre 2025
Reggiana-Catanzaro (15:00) 2-2
29’ Cissè (C), 36’ Marras (R), 74’ Lambourde (R), 78’ Cissè (C)
Spezia-Juve Stabia (15:00) 1-3
2’ Correia (JS), 19’ Carissoni (JS), 59’ Soleri (S), 61’ Candellone (JS)
Venezia -Cesena (15:00) 1-2
54’ Ciervo (C), 72’ Mangraviti (C), 83’ rigore Busio (V)
Monza -Sampdoria (17:15) 1-0
59’ Alvarez (M)
Mantova-Modena (19:30) 1-3
2’ Gilozzi (MO), 38’ Tonoli (MO), 45’+2’ rigore Mancuso (MN), 67’ Majer (MO)
Domenica 21 settembre 2025
Carrarese-Avellino (15:00) 3-4
16’ Abiuso (C), 18’ Crespi (A), 26’ rigore Cicconi (C), 37’ autorete Ruggieri (A), 56’ Russo (A), 67’ Besaggio (A), 81’ Schiavi (C)
Pescara-Empoli (17:15) 4-0
68’ Olivieri (P), 71’ Olivieri (P), 80’ Meazzi (P), 90’+2’ Merola (P)
Padova-Virtus Entella (19:30)
CLASSIFICA
Modena 10
Palermo 10
Cesena 10
Frosinone 8
Monza 7
Avellino 7
Juve Stabia 6
Virtus Entella 5
Carrarese 5
Reggiana 5
Südtirol 5
Venezia 5
Pescara 4
Catanzaro 4
Empoli 4
Mantova 3
Spezia 2
Padova 1
Bari 1
Sampdoria 0
PROSSIMO TURNO – 5a GIORNATA
Venerdì 26 settembre 2025
Catanzaro-Juve Stabia (20:30)
Sabato 27 settembre 2025
Avellino-Virtus Entella (15:00)
Cesena-Palermo (15:00)
Mantova-Frosinone (15:00)
Südtirol-Reggiana (15:00)
Venezia-Spezia (15:00)
Monza-Padova (17:15)
Bari-Sampdoria (19:30)
Domenica 28 settembre 2025
Modena-Pescara (17:15)
Empoli-Carrarese (19:30)