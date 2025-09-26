Bologna sconfitto dall’Aston Villa 1-0

Nel prrimo impegno Europa League la squadra di Italiano subisce la sconfitta contro l’Aston Villa .

LA PARTITA

In avvio le due squydre si studiano , poi il Villa comincia a macinare gioco con azioni in velocità alzando baricnetro . Il gol arriva al (13′) da calcio d’angolo com un rasoterra di McGinn che passa sotto le gambe di Lucumi mettendo fuori causa Skorupski. Il Villa preme aggressivo sui portatori di palla del Bologna e spinge. Skorupski sale in cattedra e con tre interventi pregiovoli , poi un destrodi Buendia termnina al lato di poco. Rispoinde il Bologna con un tentativo si Ferguson che termina alto, Bizot para un sinistro centrale d Bernadeschi, ci prova amche Cambiaghi , la conclusione finisce alta.

La ripresa inizia e col Bologna che prova ad alzare il baricentro e a reagire. Bizot blocca una conclusione di Bernardeschi, poi Castro spreca una grande occasione su assist di Cambiaghi. I rossobluù sono più reattivi e sfruttano òle fasce laterali . Emery fa entrare Watkins e Sancho al posto di Malen e Buendia. Il Villa ha l’occasione per raddoppiare complice un’incertezza di Zortea l’arbitto Manzano concede un calcio di rigore , dal dischetto Watkins che si fa ipnotizzare da Skorupski. Italiano richiama in panchina Zortea, Bernardeschi e Cambiaghi con Holm, Orsolini e Rowe. I camnbi danno una spinta diversa cin i rossoblù che si rendono subito lpericolosi con un’ copo di testa di Castro che si stampa sulla traversa. I ragazzi di Itaiano aumentano la pressione , le squadre si allunganoi sul terreno di gioco ediventando un abotta e risposta piacevole . Sancho calcia alto di destro, risponde Orsolini fermato in area , Vitik e Skorupski fermano ancora Watkins e nel recupero Bizot vola su un’incornata ravvicinata e salva l’Aston Villa.

IL TABELLINO

ASTON VILLA-BOLOGNA 1-0

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot 6,5; Cash 6, Konda 6, Pau Torres 7, Maatsen 6,5 (24′ st Digne 6); McGinn 7, Kamara 7; Guessand 6,5, Buendia 6,5 (12′ st Sancho 5,5), Rogers 6; Malen 7 (12′ st Watkins 5,5).

A disp.: Proctor, Oakley, Lindelof, Mings, Elliott, Andrés Garcia, Bogarde, Burrowes. All.: Emery 6,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 8; Zortea 5,5 (25′ st Holm 6), Vitik 6, Lucumì 5,5, Lykogiannis 6; Ferguson 5,5, Freuler 5,5; Bernardeschi 5 (25′ st Orsolini 6,5), Odgaard 5 (38′ st Fabbian sv), Cambiaghi 6,5 (25′ st Rowe 5,5); Castro 5,5 (38′ st Dallinga sv).

A disp.: Ravaglia, Pessina, Moro, Miranda. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Gil Manzano (Spa)

Marcatori: 13′ McGinn (A)

Ammoniti: Cash, McGinn (A): Lucumì, Vitik (B)

Note: al 68′ Skorupski (B) para un rigore a Watkins (A)