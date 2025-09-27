16 tifosi della Roma trattenuti in carcere a Nizza

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 27, 2025
Redazione

Sedici tifosi della Roma, identificati dalla polizia francese come “ultrà”, non sono rientrati in Italia e continuano ad essere trattenuti in carcere a Nizza dopo la partita di Europa League di mercoledì sera. Da quanto si apprende, sono stati posti in detenzione provvisoria in attesa di processo dopo essere stati arrestati, la sera prima della partita, mentre si preparavano a uno scontro con i rivali locali del Nizza. Sono stati denunciati ma l’udienza in tribunale a Nizza è stata rinviata al 26 novembre Le accuse, per il gruppo di tifosi romani, sono “partecipazione a un assembramento in preparazione di violenze volontario contro persone e distruzione o danneggiamento di beni”, “possesso di armi vietate” e – per alcuni di loro – “associazione per delinquere per commettere reati di violenza aggravata”.

Settembre 27, 2025
Redazione
