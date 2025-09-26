Fiorentina, Pioli:”Conosciamo l’importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo”

La Fiorentina si avvicima al derby contro il neo-promosso Pisa. domemica 28 settmbre alle ore 15 . Stefano Pioli , oggi in conferenza stampa al Viola Park:” Non posso essere contento dei risultati, Sono determinato e concentrato sul lavoro ed è quello che farò fino a domenica. Sappiamo l’importanza della partita. Per quanto concerne il momento negativo che sta attraversamdo la squadra ,cerco di trasferire le mie idee ai giocatori – aggiunge Pioli – Manca la fase di costruzione, la fase offensiva, è normale che mi aspetti dei miglioramenti in diverse situazioni”.







