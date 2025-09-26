Sfondo scuro Sfondo chiaro
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito
Juventus, Tudor:"siamo concentrati per la sfda di Bergano con la giusta carica
Fiorentina, Pioli:"Conosciamo l'importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo"
Mondiali ciclismo: l'azzurro Finn vince l'oro Under 23

Fiorentina, Pioli:"Conosciamo l'importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo"

Settembre 26, 2025
Redazione

La Fiorentina si avvicima al derby contro il neo-promosso Pisa. domemica 28 settmbre alle ore 15 . Stefano Pioli , oggi in conferenza stampa al Viola Park:" Non posso essere contento dei risultati, Sono determinato e concentrato sul lavoro ed è quello che farò fino a domenica. Sappiamo l'importanza della partita. Per quanto concerne il momento negativo che sta attraversamdo la squadra ,cerco di trasferire le mie idee ai giocatori – aggiunge Pioli – Manca la fase di costruzione, la fase offensiva, è normale che mi aspetti dei miglioramenti in diverse situazioni". 



Settembre 26, 2025
Redazione
Juventus, Tudor:"siamo concentrati per la sfda di Bergano con la giusta carica

Settembre 26, 2025
Mondiali ciclismo: l'azzurro Finn vince l'oro Under 23

Settembre 26, 2025

Hellas Verona , Zanetti:"Tornare all'Olimpico dopo la brutta sconfitta con la Lazio ci è da stimolo"

Coppa Italia : Como , 3-0 al Sassuolo.Lariani agli ottavi contro la Fiorentina