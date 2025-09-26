Juventus, Tudor:”siamo concentrati per la sfda di Bergano con la giusta carica

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 26, 2025
Redazione

L’ 1a 1 di bianconeri contro il Verona , risultato oggetto di critiche per l’abitraggio di Rapuano che ha danneggiato nel risultato la ‘Vecchia Signora” . Anche il designatore Rocchi ha ammesso gli errori del direttore di gara nel match al Bentegodi ma a seguito delle dichiarazioni di Tudor , lo stesso Rocchi aveva richiesto di moderare i toni.

“Non devo rispondere a niente. Mi hanno comunicato questa roba e si va avanti. Non ho niente da aggiungere, l’importante è aver lavorato bene, non ho altro da aggiungere. L’importante è aver lavorato bene”

“Abbiamo riposato e lavorato bene.- ha aggiunto il tecnico croato.- “Siamo concentrati con la giusta carica – ha detto il tecnico bianconero -. Sarà una partita difficilissima tra due squadre di alto livello”.

Settembre 26, 2025
Redazione
Coppa Italia , i giocatori squalificati

Settembre 26, 2025
Fiorentina, Pioli:"Conosciamo l'importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo"

Settembre 26, 2025

