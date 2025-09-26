Hellas Verona , Zanetti:”Tornare all’Olimpico dopo la brutta sconfitta con la Lazio ci è da stimolo”

L’Hellas Verona giocherà domenica in trasferta contro la Roma mella 5^ giornata Serie A. Paolo Zanetti, tecnico dei gialloblu, ha presentato così la sfida in conferenza stampa: ” certa,ente è una sfida contro una grande squadra . Gasperini è uno dei tecnici più bravi, così come i suoi giocatori che fanno la differenza.- Dopo la Juventus abbiamo un’altra sfida di grandissimo livello. Tornare all’Olimpico dopo la brutta sconfitta con la Lazio ci è da stimolo: dobbiamo riscattarci e fare una grande prestazione”.