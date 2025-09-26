Coppa Italia , i giocatori squalificati

Al termine del turno di Coppa Italia, sono tre i giocatori espulsi o ammoniti che saranno costretti a saltare il prossimo impegno della competizione.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
Cuadrado Juan Guillermo (Pisa): per avere, al 17° del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al Direttore di gara
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Plicco Elia (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
Siebert Jamil (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete