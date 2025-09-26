Sfondo scuro Sfondo chiaro
Coppa Italia , i giocatori squalificati

Settembre 26, 2025
scritto daRedazione

Al termine del turno di Coppa Italia, sono tre i giocatori espulsi o ammoniti che saranno costretti a saltare il prossimo impegno della competizione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

Cuadrado Juan Guillermo (Pisa): per avere, al 17° del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al Direttore di gara

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Plicco Elia (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco

Siebert Jamil (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete

Settembre 26, 2025
scritto daRedazione
