Udinese, Runjaic:”il Sassuolo èuna buona squadra”

Settembre 26, 2025
Redazione

Domenica lle ore 12,30 l’Udinese sfuderà il Sassuolo , 5^ giornata Serie. I friuani provernno a i dare continuità alla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro i Palermo. 

Il tecnico dell’udinese Runjac : “Sicuramente il Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo molto bene in Serie B. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa, quanto siano importanti i punti in palio per entrambe. Siamo riusciti a passare il turno, dobbiamo migliorare sugli errori individuali”.

Settembre 26, 2025
Redazione
