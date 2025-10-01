Conference League , Giovedì 2 ottobre la Fiorentina in campo contro i cdechi Sigma Omoluoc

Prima giornata Confernbce League . La Fiorentina, affronterà i chechi del Sigma Olomouc.
Inizia la Conference League. Giovedì 2 ottobre sarà tempo di prima e giornata, con la Fiorentina in cmapo allo stadio ‘Franchi’
Ecco nel dettaglio i canali in cui sarà trasnessa Fiorentina -Sigma Omolou
- 21.00 Fiorentina-Sigma Olomouc (Conference League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
- 18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT MIX, (canale 251) e NOW
Ecco le patite di Giovedì 2 ottobre 2025
Giovedì 2 ottobre – 18:45
- KuPS Kuopio – Drita
- Lech Poznan – Rapid Vienna
- Zrinjski Mostar – Lincoln
- Omonia – Mainz
- Rayo Vallecano – Shkendija
- Jagiellonia Bialystok – Hamrun Spartans
- Noah – Rijeka
- Dinamo Kiev – Crystal Palace
- Lausanne-Sport – Breidablik
Giovedì 2 ottobre – 21:00
- Sparta Praga – Shamrock Rovers
- Rakow – U Craiova
- Shelbourne FC – Hacken
- Fiorentina – Sigma Olomuc
- NK Celje – AEK Atene
- Legia Varsavia – Samsunspor
- AEK Larnaca – AZ
- Aberdeen – Shakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava – Racing Strasburgo