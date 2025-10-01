Sfondo scuro Sfondo chiaro
Conference League , Giovedì 2 ottobre la Fiorentina in campo contro i cdechi Sigma Omoluoc

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

Prima giornata Confernbce League . La Fiorentina, affronterà i chechi del Sigma Olomouc.

Inizia la Conference League. Giovedì 2 ottobre sarà tempo di prima e giornata, con la Fiorentina in cmapo allo stadio ‘Franchi’

Ecco nel dettaglio i canali in cui sarà trasnessa Fiorentina -Sigma Omolou

  • 21.00 Fiorentina-Sigma Olomouc (Conference League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
  • 18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT MIX, (canale 251) e NOW

Ecco le patite di Giovedì 2 ottobre 2025

Giovedì 2 ottobre – 18:45

  • KuPS Kuopio – Drita
  • Lech Poznan – Rapid Vienna
  • Zrinjski Mostar – Lincoln
  • Omonia – Mainz
  • Rayo Vallecano – Shkendija
  • Jagiellonia Bialystok – Hamrun Spartans
  • Noah – Rijeka
  • Dinamo Kiev – Crystal Palace
  • Lausanne-Sport – Breidablik

Giovedì 2 ottobre – 21:00

  • Sparta Praga – Shamrock Rovers
  • Rakow – U Craiova
  • Shelbourne FC – Hacken
  • Fiorentina – Sigma Olomuc
  • NK Celje – AEK Atene
  • Legia Varsavia – Samsunspor
  • AEK Larnaca – AZ
  • Aberdeen – Shakhtar Donetsk
  • Slovan Bratislava – Racing Strasburgo

Ottobre 1, 2025
Redazione
