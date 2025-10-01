Fiorentina, Pioli:”la Conference League , è un nostro obiettivo”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione

In campionato solo delusioni , allora Stefano Pioli sembra per ora puntare tutto sulla Conference League. In campo domani al ‘Franchì contro i cehci del Sigma Omoluoc.- La Conference League è un obiettivo che ci siamo fissati dall’inizio e da affrontare al massimo – ha spiegato il tecnico in conferenza -. È importante iniziare bene questo girone e vincere questa partita”. Domani sceglierò l’undici”. 

” Purtroppo non siano risuciti ad alazare il livello, ma mi piace credere in quello che facciamo e nei miei giocatori -. Ora dobbiamo alzare il livello ma resto fiducioso”. 

Ottobre 1, 2025
scritto daRedazione
